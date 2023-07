O presidente da Câmara de Lisboa, que respondeu a Bordallo II com um tapete de boas-vindas, ao pé do altar-palco, no Parque Tejo, voltou este sábado a qualificar o ato de “liberdade artística”.

Bordalo II criticou os “milhões do dinheiro público” investidos para receber o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) com a colocação de uma passadeira junto ao altar-palco com notas de 500 euros. Carlos Moedas respondeu com um tapete de boas-vindas, depois de ter desvalorizado a iniciativa ao nível da segurança.

Este sábado voltou a defender não ter havido uma questão de segurança.

Tanto o ministro da Administração Interna, como eu próprio, como o sistema de segurança, já falámos sobre o tema e não houve aqui nenhuma falha de segurança. Há, sim, liberdade artística, há liberdade do artista, há liberdade de todos. São todos bem-vindos”, salientou.

Na sexta-feira, Carlos Moedas respondeu a Bordalo II com um vídeo no Instagram e no Tik Tok, estendendo um tapete no altar-palco com a inscrição “Bem-vindos”. “Agora sim, o tapete está posto. Aqui, são todos bem-vindos”, escreveu o presidente da Câmara de Lisboa na publicação.

“Eu fui lá [ao altar-palco] por um tapete a dizer bem-vindos. Sejam bem-vindos à Jornada Mundial da Juventude”, acrescentou este sábado, durante uma visita a um quartel de bombeiros, reforçado que não tem mais nada a dizer sobre a ação de Bordalo II.

Em declaração aos jornalistas, à margem da ativação do Centro de Coordenação Operacional Municipal para a JMJ, o presidente da Câmara de Lisboa garantiu que a intervenção artística não reflete um problema de segurança, mas ainda vai “apurar exatamente” o que aconteceu.

“Estamos a falar de algo que é um espaço que é da cidade. Aquele espaço vai ser da cidade. Este evento é da cidade. Não estamos a falar aqui de segurança”, disse o autarca.