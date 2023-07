A quatro voltas do fim da corrida do ePrix 1 de Londres, um acidente de René Rast levou a uma bandeira vermelha. O piloto da Porsche, António Félix da Costa, estava no quarto lugar depois de ter saído de 17.º.

All four championship contenders start in the top seven ???? Here's how the rest of the grid lines up ahead of Round 15 ????????@Hankook_Sport #LondonEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

Depois do grave acidente que sofreu em Itália, o português estava em condições de poder atacar a vitória. “É a primeira vez que vou para casa e só contente de poder regressar para junto da família. Mas, depois do dia, de ontem… damos as coisas por adquiridas, mas sabemos que este é um desporto de riscos e sabemos os riscos que corremos”, disse depois do ePrix 2 de Roma de onde saiu com 12 pontos.

No último fim de semana de Fórmula E, Félix da Costa chegava ao Reino Unido fora da luta pelo título, mas a poder ser um auxílio importante para um possível título por equipas. “Este fim de semana o objetivo é claro. Tanto eu como o Pascal Wehrlein e toda a equipa queremos trazer o título de equipas para a Porsche. São 14 pontos de desvantagem para a Envision Racing, mas o plano é recuperar no sábado para depois, no domingo, dar tudo e alcançarmos tal feito, que seria o primeiro para a Porsche, portanto, seria especial”, explicou o piloto.

Após a direção de corrida retomar a corrida após o acidente, Sébastien Buemi e Norman Nato tiveram um acidente que provocou um engarrafamento e levou a nova bandeira vermelha. Nesse momento, António Félix da Costa já estava no segundo lugar, restava segurá-lo.

We have a red flag here as a collision between Nato and Buemi causes a blockage at Turn 19.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/8WeXD2JrJQ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

O vice-líder do campeonato Nick Cassidy, já tinha abandonado a corrida. Mitch Evans estava em primeiro, logo não podia fazer melhor para evitar que o título caísse em mão alheias. Jake Dennis, piloto da Avalanche Andretti, garantiu mesmo o título de Fórmual E.

Ao mesmo tempo que Mitch Evans garantia a vitória na corrida, mas via fugir o campeonato, António Félix da Costa sofreu uma penalização técnica de três minutos que fez com que, apesar de, oficialmente, ter terminado em segundo, o português caiu para o 17.º lugar, o último entre os pilotos que terminaram o ePrix 1 de Londres e o mesmo de onde partiu.