Eram 23h00 deste sábado em Moscovo (menos duas horas em Lisboa) quando o Presidente russo, Vladimir Putin, convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa para falar sobre os contornos da cimeira entre África/Rússia. Lembrando o plano de paz que os países africanos apresentaram, o Chefe de Estado lamentou que alguns pontos do documento sejam “difíceis de implementar” — e mencionou um possível cessar-fogo.

“As tropas ucranianas estão a avançar, estão a atacar e estão a implementar uma ofensiva estratégica em larga escala. Não podemos aceitar um cessar-fogo quando nos atacam”, explicou. Citado pela agência de notícias russa RIA, o Presidente da Rússia assegurou igualmente que nunca “recusou” quaisquer negociações de paz, apontando novamente o dedo às autoridades ucranianas. “Assinaram um decreto a proibir as negociações”, recordou, indicando que Moscovo nunca fez isso.

Relativamente ao estado do conflito na Ucrânia, Vladimir Putin parecia saber os dados de cor, adiantando que Kiev perdeu 415 tanques desde o dia 4 de junho, dois terços dos quais oriundos dos países do Ocidente. Para mais, sobre as operações no terreno, o Presidente russo salientou que as tropas russas “repeliram ataques inimigos”, assim como travaram a contraofensiva, tendo avançando 15 quilómetros, ainda que tivesse ressalvado que as operações militares abrandaram nos últimos dois dias.

