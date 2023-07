Com ataques com drones cada vez mais frequentes a atingir os centros administrativos em Moscovo, Volodymyr Zelensky deixou um aviso, este domingo, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin. “Aos poucos, a guerra está a regressar ao território da Rússia — aos seus centros simbólicos e bases militares, e este é um processo inevitável, natural e absolutamente justo.”

Em concreto, o Presidente da Ucrânia reagia ao ataque noturno com recurso a drones em Moscovo que danificou dois edifícios, um dos quais que alberga gabinetes de três ministérios russos.

Ao início da manhã, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, dava mais detalhes: “Os drones ucranianos atacaram ontem [sábado] à noite. As fachadas de duas torres de escritórios na cidade ficaram ligeiramente danificadas”. Inicialmente, a agência TASS apontavam para um ferido, mas o autarca desmentiu essa informação.

Para mais, o ataque ucraniano obrigou a encerrar o aeroporto internacional de Vnukovo, em Moscovo. “O aeroporto Vnukovo da capital está encerrado para chegadas e partidas e os voos estão a ser redirecionados para outros aeroportos”, informou inicialmente TASS, anunciando pouco depois que os voos tinham sido retomados.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo afirmou, no Telegram, que um ataque de drones ucranianos foi frustrado. Em comunicado, a tutela liderada por Sergei Shoigu falou numa “tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev com veículos aéreos não tripulados (UAV) contra alvos na cidade de Moscovo”. Por sua vez, a Ucrânia não reclamou a autoria do ataque — mas as palavras do Presidente ucraniano parecem levar a acreditar que foi Kiev quem esteve por trás da ofensiva.