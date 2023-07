A Comissão Eleitoral de Madrid rejeitou, este domingo, o pedido do PSOE para a recontagem dos 30 mil votos nulos contabilizados nas eleições gerais de 23 de julho. “Não há razões sobre possível irregularidades no voto nulo que exijam desta comissão a revisão extraordinária que nos é pedido”, lê-se num documento emitido por aquele órgão este domingo, citado pelo jornal El Español.

Em resposta, o PSOE já indicou, de acordo com o mesmo jornal, que irá reclamar da decisão junto da Comissão Eleitoral Central, o organismo que gere as eleições nas 16 comunidades autónomas.

Para mais, a Comissão Eleitoral adjetiva de “especulação infundada” os motivos apontados pelos socialistas para a recontagem de votos. Devido à reduzida distância entre o PSOE e o Partido Popular, que conquistou na sexta-feira mais um deputado graças à votação dos círculo eleitoral no estrangeiro, os socialistas argumentavam que havia motivos que justificariam a “abertura e revisão de todos os envelopes” dos votos nulos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, a Comissão Eleitoral de Madrid não acolheu este argumento, indicando que a revisão dos votos nulos não alteraria o número de deputados. “É uma especulação infundada que seja possível que a reduzida vantagem do partido vencedor do último lugar pudesse reverter-se a favor do solicitante.”

Depois da contagem do voto no estrangeiro, o PP ficou com 137 deputados e o PSOE com 122 — e a Comissão Eleitoral da capital reitera que o cenário fosse diferente se os votos nulos de Madrid fosse recontados, que era o único ponto da petição dos socialistas.

Após a contagem dos votos, o partido que conseguiu mais assentos no parlamento espanhol foi o dos populares, liderado por Alberto Núñez Feijóo, mas o PP não conseguiu maioria. Assim, em Espanha vivem-se dias de intensas negociações, com PP e PSOE a tentar encontrar apoios para a investidura dos seus líderes.