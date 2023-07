O filme “Trapped Balloon”, do realizador japonês Hiroyuki Miyagawa, venceu o Prémio para Melhor Longa-Metragem dos 27.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia — Avanca, anunciou a organização.

O palmarés do certame de cinema de Avanca, freguesia do concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, foi anunciado após dez dias de exibições de filmes inspirados no tema da Inteligência Artificial (IA).

Foram ainda distinguidas com menções especiais nesta categoria, as longas-metragens “The Ballad of Piargy”, de Ivo Trajkov, (Eslováquia), e “Nargesi”, de Payam Eskandari (Irão).

O filme da Eslováquia foi ainda distinguido com o Prémio para Melhor Cinematografia (Peter Bencsik) e de Melhor Atriz (Judit Bardos), enquanto o ator Hossein Eskandari, de “Nargesi”, foi distinguido com uma menção especial.

Quanto ao Prémio Curta-Metragem foi para o filme “Mate”, de George-Alex Nagle (Austrália), igualmente distinguido como melhor argumento e melhor ator, para Jeremy Blewitt.

A curta-metragem “Vivir toda la vida” de Marlén Ríos-Farjat (México) recebeu uma menção especial e o ator Max Pemberton foi distinguido com uma menção honrosa pelo seu papel no filme “Trinou”, de Nejib Kthiri (Tunísia).

O prémio de animação foi atribuído a “Koerkorter Dog – Apartment”, de Priit Tender (Estónia), segundo o palmarés.

O júri de cinema foi presidido pelo cineasta luso-francês António Amaral, tendo integrado igualmente os cineastas Isaad Salah (Argélia), Guenny K. Pires (Cabo verde), Eva Libertad e Nuria Muños (Espanha).

O filme “Nargesi” foi o vencedor do Prémio D. Quixote da Federação Internacional de Cineclubes, que contou como júri com Günther Kinstler, K.P. Pathak e Isa Mateus.

“Capa de Honras”, de Rui Falcão, recebeu o Prémio Competição Avanca e Prémio Estreia Mundial, tendo os filmes “Mil Pássaros no Bairro Padre Cruz”, de Luís Margalhau, e “O Resgate da Cor”, dos alunos da Escola Monsenhor Miguel de Oliveira de Válega, sob coordenação de João Católico, recebido uma menção especial.

Na área do documentário, “Carpenter”, de Xelîl Sehragerd (Irão), ganhou o Prémio Televisão, e “Dioses de México”, de Helmut Dosantos (México), e “Guarnicê – uma história para contar”, de Fernando Baima (Brasil), foram distinguidos por menções especiais.

“Na berma”, de César Santos, foi distinguido com o Prémio Cineastas com menos de 30 anos, e foi ainda atribuída uma menção honrosa para “Os planaltos”, de Yvonne Kerekgyarto (Hungria).

O Prémio Sénior foi atribuído a “Nargesi”, tendo a ‘curta’ “Horário em Branco”, de Bernardo Cabral, recebido uma menção honrosa.

No total, 11 júris, constituídos por 30 individualidades de nove países, atribuíram 18 prémios e 15 menções especiais.

O Festival Avanca acontece todos os anos com organização do Cine-Clube de Avanca e do Município de Estarreja, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Turismo Centro, entre outras entidades.