O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou este domingo um projeto para a construção de um comboio de alta velocidade que ligará o país de norte a sul, num investimento estimado de 100.000 milhões de shekels (24,5 mil milhões de euros).

Hoje lançamos o projeto ‘One Israel’: ligar todo o país com um comboio rápido”, disse Netanyahu, num comunicado citado pela agência noticiosa EFE.

A linha pretende conectar Kiryat Shemona, perto da fronteira com o Líbano, a norte, a Eilat, no sul do país e perto do Mar Vermelho.

O projeto será lançado “com um orçamento plurianual de 100.000 milhões de shekels” e, de acordo com o chefe do Governo israelita, o objetivo é que os cidadãos do país “possam viajar de e para o centro do país, a partir de qualquer parte do Estado, em menos de duas horas”.

Netanyahu antecipou que Israel poderá, no futuro, ligar-se à Península Arábica através deste projeto.

Israel tem tentado normalizar as relações com a Arábia Saudita, contando com a mediação dos Estados Unidos da América, depois de já o ter feito com outros países árabes na sequência dos Acordos de Abraão.

No entanto, as negociações diplomáticas têm sido dificultadas por vários fatores, em particular pela política de colonização de territórios palestinianos ocupados por parte do Governo israelita.

O anúncio do comboio de alta velocidade surge cerca de 10 anos depois de Netanyahu ter aprovado, num outro mandato, uma linha ferroviária entre o centro do país até Eilat, que não tinha sido concretizada.