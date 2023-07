O veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma sobre a progressão dos professores surpreendeu Luís Marques Mendes que o viu como “uma oportunidade para reabrir negociações” que proporcionassem um acordo entre Governo e professores. No entanto, perante as declarações deste domingo do Presidente da República, o comentador diz agora que não acredita que vá haver novas negociações. “O Governo está indisponível para voltar a negociar”, e por isso considera que “o que haverá é apenas uma cosmética para o futuro“.

