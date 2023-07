O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que foi candidato à Câmara do Porto, foi o primeiro a assinar a lista que pretende apoiar a recandidatura de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, noticia o JN.

Segundo o jornal, a Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, liderada por Fernando Cerqueira, começou a recolher assinaturas e o ministro da Saúde foi o primeiro a subscrevê-la. Pretendem levar Pinto da Costa a recandidatar-se para o mandato 2024-2028.

“Não vejo ninguém à altura dele”, declarou ao JN, acrescentando que “enquanto ele estiver com disponibilidade e saúde para liderar o FC Porto será, seguramente, a pessoa em melhores condições para o fazer”. As eleições deverão acontecer no próximo ano.

Para o ministro da Saúde, Pinto da Costa “continua a ser o grande líder do futebol não só em Portugal, mas à escala europeia e mundial”, recordando a decisão (que elogia) de contratar Sérgio Conceição para treinar a equipa principal de futebol do Porto. E traça já o objetivo para a época que está a iniciar-se — recuperar o título de campeão.

Em maio, Pinto da Costa admitiu essa recandidatura. “Não faço ideia se me recandidato. Hoje, se tivesse que decidir, talvez me candidatasse. Mas ainda falta mais de um ano. Num ano acontece tanta coisa…temos de pensar em muitos fatores, no interesse do clube. Não fugirei à responsabilidade, se entender que sou necessário, mas um ano, no futebol, é muito tempo”, declarou, então.