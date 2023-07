O diretor da NASA, Bill Nelson, anunciou, durante uma visita oficial à Argentina, que um comité de cientistas está a preparar um relatório que irá desvendar as “várias suspeitas sobre alienígenas”. Bill Nelson acrescentou ainda que o resultado estará pronto em agosto, depois de se ter encontrado na Casa Rosado com o Presidente argentino Alberto Fernandéz.

Bill Nelson, encontra-se há alguns dias em Buenos Aires, no âmbito de uma viagem à América do Sul, para oficializar a adesão do país aos esforços internacionais, que fazem parte dos planos dos Estados Unidos para voltar a levar astronautas à lua em 2025. O acordo acabou por ficar em segundo plano face ao debate sobre o avistamento de objetos voadores não identificados (OVNIs) nos Estados Unidos da América, noticia o El País.

Sem adiantar grandes detalhes, o responsável limitou-se a contornar as questões que lhe foram colocadas sobre o tema. “Vão ver um brilho nos meus olhos”, brincou, em resposta a um jornalista da televisão pública argentina, que questionou sobre as conversas com o Presidente argentino e as polémicas no Congresso dos Estados Unidos. “Nomeei um comité de cientistas de renome. E, até que o ouçam, posso dizer-vos que estão a considerar utilizar os nossos sensores espaciais para tentar determinar o que se passa com este fenómeno”, sublinhou.

Na quarta-feira, 26 de julho, foram ouvidos três testemunhos que relançaram o debate sobre o fenómeno e o grau de informação que estará ou não na posse das autoridades norte-americanas. Ryan Graves, ex-piloto da marinha norte-americana e um dos denunciantes, relatou ter observado objetos alegadamente extraterrestres quando, estacionado na Virginia Beach, sobrevoava a costa do Atlântico, em 2014: “Os UAP [Fenómenos Anómalos Não Identificados, anteriormente denominados por OVNIs] — estão no nosso espaço aéreo”.

Também David Grusch, ex-oficial do Departamento da Defesa e até há pouco tempo à frente do gabinete de análise a UAPs da Agência Nacional de Informação Geoespacial (NGA), fez várias revelações sobre o tema, chegando mesmo a dizer que o governo norte-americano tem na sua posse veículos extraterrestres, “intactos ou parcialmente intactos”.

A questão ganhou particular centralidade em 2020, quando o Pentágono divulgou vários vídeos de pilotos envolvidos em três acidentes separados, ocorridos entre 2004 e 2015, nos quais parecia ver-se OVNIs. No início deste ano, saíram notícias sobre o Pentágono ter elaborado 247 relatórios sobre OVNIs em 17 meses, um número quase igual ao dos 17 anos anteriores. Atualmente, a NASA já regista mais de 800 ocorrências.