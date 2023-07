O Papa Francisco pediu este domingo que o acompanhem com orações durante a sua viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 1 a 6 de agosto. “Peço-vos que me acompanhem na oração na minha viagem a Portugal. A partir da próxima quarta-feira, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, os jovens de todos os continentes viverão a glória do encontro com Deus e com os irmãos guiados por Nossa Senhora”, afirmou Francisco, durante a recitação do Angelus, na Praça de São Pedro.

Durante a sua viagem, o Papa visitará o santuário de Nossa Senhora de Fátima, no dia 5, onde estará durante duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia. “A ela, estrela luminosa do caminho cristão tão venerado em Portugal, confio os peregrinos da JMJ e todos os jovens do mundo”, afirmou.

No sábado, Francisco pediu aos jovens participantes na JMJ que, antes de partirem para Lisboa, visitem os seus avós ou um idoso que esteja sozinho. “A vocês, jovens que partem para Lisboa 2023 ou que vão experienciar a JMJ nos seus locais de origem, queria dizer-lhes: antes de partirem de viagem, visitem os vossos avós ou um idoso que esteja sozinho. A vossa oração protegê-los-á e levarão no coração a bênção desse encontro”, escreveu o Papa Francisco na sua conta de Twitter.