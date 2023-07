As autoridades espanholas registaram este fim de semana a chegada de múltiplas embarcações com migrantes em várias regiões e revelaram que pelo menos um dos 191 migrantes que chegaram domingo ao porto de Granadilla, sul de Tenerife, morreu.

O barco chegou ao porto de Granadilla por volta das 07h57, tendo outras três pessoas sido levadas para o hospital local, de acordo com fontes do Centro de Coordenação de Emergências e Segurança das Canárias citadas, pela agência noticiosa EFE.

A vítima era um dos 138 homens a bordo da embarcação, que transportava duas mulheres e 51 prováveis menores de idade, segundo a EFE.

Nas costas continentais de Águilas e Cartagena, as autoridades registaram domingo oito pequenas embarcações com um total de 95 migrantes oriundos de Argélia e Marrocos.

No sábado, estas regiões já tinham contabilizado sete embarcações, com 66 pessoas, pelo que no total chegaram 161 migrantes, em 15 meios, de acordo com o Centro de Atenção Temporária a Estrangeiros.

Já nas Ilhas Baleares, 22 migrantes — 19 homens, uma mulher e um menor — foram hoje resgatados de um barco que se encontrava a 18 milhas a sul de Formentera.

De acordo com uma contagem realizada pela agência noticiosa espanhola, desde o início do ano chegaram 35 embarcações ao arquipélago das Baleares com 624 migrantes.