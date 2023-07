Depois de Lewis Hamilton conquistar a pole-position do Grande Prémio da Hungria, quis o destino que o Grande Prémio da Bélgica também tivesse uma surpresa: a pole-position de Charles Leclerc, que beneficiou da penalização que atirou Max Verstappen para o 6.º lugar apesar de o neerlandês da Red Bull ter sido o mais rápido na qualificação.

Verstappen deu mais um exemplo de superioridade na corrida sprint deste sábado, vencendo a primeira prova do fim de semana apesar de Oscar Piastri ter chegado a rodar na liderança. Uma batalha que, para o piloto neerlandês, foi uma lufada de ar fresco. “Foi a primeira vez. É sempre correr contra sangue novo. Já estive no lugar dele, no lugar do tipo novo que aparece. É ótimo. Acho que o Oscar está a ter uma temporada muito forte, de forma geral, mas também acho que tem estado muito bem durante o fim de semana. É sempre bom correr contra ele, quase pela primeira vez”, atirou o bicampeão do mundo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem a pole-position pelo segundo domingo consecutivo mas claramente à procura da oitava vitória seguida, Verstappen não deixava de ser o favorito à vitória no Grande Prémio deste domingo. Charles Leclerc ainda aguentou a liderança no arranque, mas acabou por perder o primeiro lugar para Sergio Pérez numa reta — algo que voltou a sublinhar a superioridade do Red Bull. Quase ao mesmo tempo, e contrariando as previsões de Verstappen, Oscar Piastri não resistiu a um toque com Pérez e foi forçado a abandonar numa fase ainda muito embrionária da corrida.

O bicampeão mundial ia realizando a corrida de recuperação do costume, chegando ao terceiro lugar logo na volta 6 e à segunda posição na volta 9, ultrapassando Leclerc com recurso ao DRS e colocando-se a três segundos de Pérez. Na volta 14 e ainda sem ter parado — numa altura em que Hamilton, Pérez, Leclerc e Alonso já tinham trocado de pneus –, Verstappen já tinha conquistado a liderança do Grande Prémio e já estava lançado para um dos habituais passeios de domingo.

LAP 1/44 Leclerc's lead doesn't last long as Perez blasts past the Ferrari driver up the Kemmel straight #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/6jGhSz1OJN — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

O piloto neerlandês perdeu temporariamente a liderança quando foi às boxes, aproveitando a zona de DRS de Pérez para recuperar rapidamente o primeiro lugar, e já tinha reconquistado o controlo quando Carlos Sainz foi forçado a abandonar devido a problemas no Ferrari que tinham aparecido logo na primeira volta.

Mais atrás, Sergio Pérez não deixou fugir a dobradinha da Red Bull, Charles Leclerc segurou o pódio para a Ferrari e Lewis Hamilton mudou de pneus na reta final para juntar a volta mais rápida ao 4.º lugar. Seguiram-se Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon e Lance Stroll, com Max Verstappen a conquistar a oitava vitória seguida e a nona em 12 corridas. A Fórmula 1 entra agora num período de férias de verão, regressando apenas no final de agosto no Grande Prémio dos Países Baixos — e com o neerlandês da Red Bull a ter o tricampeonato praticamente garantido.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BELGIAN GRAND PRIX ???????????????? A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place ????#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07 — Formula 1 (@F1) July 30, 2023