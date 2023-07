(em atualização)

Um autocarro turístico teve um acidente na subida até aos Lagos de Covadonga, nas Astúrias. Seguiam 49 pessoas a bordo, 20 delas crianças, numa excursão turística. A Guardia Civil das Astúrias confirma à Voz das Astúrias que não há mortos neste acidente, mas que há dois feridos graves.

A viatura terá caído pela ladeira abaixo, por volta do meio dia (11 horas em Lisboa) e dado duas voltas, dizem as testemunhas no local, citadas pelo El Mundo. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

Ha volcado uno de los buses que suben con turistas a ver los Lagos de Covadonga, en #Asturias. Hay varios heridos pero en principio no graves. Están esperando que suban ambulancias. La velocidad a la que suben los vehículos con la cantidad de tráfico que hay… A revisar pic.twitter.com/LyYsXTP8GO — María D. Valderrama (@mdiazvalderrama) July 31, 2023

Adrián Barbón, presidente do Principado das Astúrias, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que foram mobilizados todos os meios necessários para o local. “Neste momento os vários profissionais de saúde estão a fazer a triagem para determinar o estado dos passageiros, entre eles várias crianças.”

Todos los medios necesarios se han movilizado para hacer frente al accidente de un bus subiendo a Los Lagos, que se ha salido de la carretera, rodando por la ladera. En este momento los profesionales sanitarios, están haciendo el triaje para determinar la situación de los… — ???? Adrián Barbón ???????? (@AdrianBarbon) July 31, 2023

Mais tarde, as autoridades locais revelaram que há pelo menos dez feridos, a maioria com contusões e fraturas. Duas mulheres ficaram feridas com gravidade: uma foi transportada para o Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, e outra para o Hospital de Arriondas, no Oriente das Astúrias, indica o El Mundo.

A Alsa, a empresa que assegura estas excursões há 18 anos, especificou que o condutor do veículo tinha 21 anos de experiência e que faz habitualmente o percurso. O autocarro tem nove anos e passou há pouco tempo na inspeção automóvel.