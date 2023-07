Um agente da PSP, entretanto reformado, é acusado de ter livrado um empresário de pneus de várias multas de excesso de velocidade em troca de dinheiro. O caso, que é noticiado pelo Correio da Manhã (CM) esta segunda-feira, decorreu entre 2015 e 2019.

O polícia e o empresário teriam uma relação de amizade. Quando o dono da empresa recebia notificações de multas de excesso de velocidade enviava a informação para o agente, que exercia funções na Divisão de Trânsito do Comando do Porto.

Este recorria então a dados de identificação de outras pessoas para livrar o empresário do pagamento de coimas, das sanções acessórias de inibição de condução e de possíveis apreensões do carro, que pertencia à empresa. O arguido chegou a usar dados de um agente da polícia, que na altura enfrentava um cancro e que já morreu, da própria mulher e até de um cidadão estrangeiro que, segundo dados do SEF, nunca esteve em Portugal.

Tanto o polícia como o empresário são arguidos num processo de corrupção. O agente é acusado de seis crimes de corrupção passiva e seis crimes de falsificação de documento agravado. Já o empresário e a respetiva empresa vão responder por seis crimes de corrupção ativa e falsificação de documentos.