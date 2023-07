A atriz britânica Judi Dench, de 88 anos, revelou, ao jornal Daily Mirror que já não consegue ler guiões nem ver enquanto está em gravações, devido à deterioração da sua visão causada pela Degenerescência Macular da Idade, uma doença ocular que lhe foi diagnosticada em 2012.

“Eu não consigo ver quando leio. Tenho de lidar com isso”, admite Dench, cujos papéis mais conhecidos são, provavelmente, aqueles que desempenhou em oito filmes da saga James Bond. “É difícil para mim se a cena for extensa. Eu ainda não encontrei uma forma. Tenho amigos que vão me ajudar. Tenho uma memória fotográfica”, disse a atriz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar da idade avançada e das dificuldades acrescidas que tem de enfrentar, Judi Dench não planeia terminar a carreira e diz querer trabalhar “o máximo que puder”, encontrando formas de continuar a ler e a interiorizar os guiões.

Sobre a doença ocular que enfrenta, Dench já tinha sublinhado que foi ” o choque mais terrível”, acrescentando que “é terrível ser tão dependente das pessoas”. No ano passado, a atriz tinha revelado que tinha dificuldades em cozinhar, tarefa em que começou a precisar da ajuda do marido, David Mills.

A carreira de Judi Dench começou em 1957. Durante mais de seis décadas, a atriz participou em dezenas de filmes, entre os quais ‘Shakespeare Apaixonado’, em que a interpretação da rainha Elizabeth I lhe valeu um Óscar; por ‘Belfast’ também foi nomeada pela Academia mas não venceu; em ‘Notes of a Scandal’ encarnou o papel de uma professora; também bem recebida pela crítica foi a interpretação de Dench em ‘Philomena’, um filme de 2013. A atriz ganhou inúmeros BAFTA e um Tony Award, numa carreira que se estendeu também ao teatro e que, apesar das dificuldades no final da octagésima década de vida, ainda não chegou à última cena.