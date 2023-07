A economia portuguesa estabilizou no segundo trimestre, anunciou esta segunda-feira, 31 de julho o INE (Instituto Nacional de Estatística) face ao primeiro trimestre. Ou seja, conseguiu não entrar em terreno negativo, mas não cresceu.

Em termos homólogos subiu 2,3% face ao segundo trimestre do ano passado.

Já era esperado um abrandamento na economia no segundo trimestre, mas o PIB nacional acabou mesmo por estagnar. Os economistas apontavam para uma variação em cadeia nula ou de ligeiro crescimento. Segundo o INE, o PIB teve “uma taxa de variação nula” no segundo trimestre face ao primeiro, altura em que cresceu, em cadeia, 1,6%.

Os dados ainda não são muito aprofundados nesta fase, já que esta é uma primeira leitura, que será divulgada a 31 de agosto. Mas o INE avança já que o contributo da procura externa líquida (exportações líquidas de importações) no trimestre foi “negativo”, ao contrário do que tinha acontecido no período anterior. Segundo o INE, “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, em consequência do comportamento das exportações, compensando o aumento do contributo da procura interna que refletiu a aceleração do consumo privado”.

Em termos homólogos, ou seja face ao segundo trimestre de 2022, o PIB subiu 2,3%, um abrandamento face aos 2,5% no trimestre anterior. “O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços”. O INE registou um aumento do contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB, “verificando-se uma redução menos pronunciada do investimento, tendo o consumo privado registado um ligeiro abrandamento”.

O crescimento no primeiro trimestre tinha surpreendido. Em cadeia a subida nos primeiros três meses do ano foi de 1,6% e em termos homólogos de 2,5%, tendo, nesse período, sido as exportações a puxar pelo PIB. Agora é mesmo a procura interna a não permitir que a economia contraísse no segundo trimestre.

Em cadeia a estagnação portuguesa seguiu a evolução da economia na União Europeia, mas ficou abaixo da zona euro em que o PIB cresceu 0,3%. Em 12 países divulgados pelo Eurostat, Portugal foi o que teve a quinta pior evolução (a par da Alemanha que também estabilizou). Já em termos homólogos o crescimento nacional foi superior ao da União Europeia (0,5%) e da zona euro (0,6%).