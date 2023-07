Siga aqui o nosso liveblog sobre a JMJ

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou no domingo à noite, sem a presença da comunicação social, os locais onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude, anunciou esta segunda-feira o Palácio de Belém.

O Presidente da República visitou, ao final da noite de ontem, o Campo da Graça, no Parque Tejo, a Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, e, em Belém, o Parque do Perdão, onde trocou impressões com voluntários que ali estavam a trabalhar durante noite“, refere uma nota colocada esta segunda-feira no portal da Presidência da República na Internet.

https://observador.pt/2023/07/31/jmj-psp-detem-83-pessoas-na-maioria-por-crimes-rodoviarios-e-trafico-de-droga-em-24-horas/