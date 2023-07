O jovem egípcio Mahmoud Abdalla tinha apenas 19 anos e trabalhava numa barbearia de Chiavari, em Itália. No início da semana passada foi encontrado no mar, sem vida, decapitado e desmembrado, na zona de Santa Margherita Ligure, a escassos quilómetros do local onde trabalhava. Sabe-se agora que o crime foi cometido por outros dois egípcios, que trabalhavam com Abdalla. O motivo? A intenção do jovem de abandonar o emprego naquele estabelecimento para se fixar noutro. Ou seja, uma mudança de emprego que os colegas (um deles o proprietário da barbearia) terão interpretado como uma traição, conta o jornal La Voce di Genova.

Abdalla terá sido esfaqueado várias vezes no coração, estômago e fígado no dormitório onde dormia em Chiavari, uma cidade costeira cerca de 40 quilómetros a sudeste de Génova. Depois, os alegados autores do homicídio — Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, conhecido como Bob, egípcio de 26 anos e Mohamed Ali Abdelghani Ali, conhecido como Tito, de 27 anos — transportaram o corpo do jovem, num táxi, até um riacho, onde o mutilaram e decapitaram antes de o atirarem ao mar.

Os dois homens foram detidos pela polícia italiana este domingo, já depois de os investigadores terem ouvido várias testemunhas que confirmaram a vontade de o jovem deixar a barbearia em Chiavari por não se sentir confortável e porque tinha encontrado emprego numa outra barbearia, em Pegli, a norte de Génova. Importantes foram também as imagens das câmaras de videovigilância, que capturaram, em plena rua, uma discussão acesa entre o jovem Abdalla e os dois homicidas no dia 22 de julho. Segundo a polícia, o jovem terá sido morto na noite de 23 para 24 de julho.

Tanto Bob como Tito confessaram o crime, embora não coincidam na reconstituição do homícidio, acusando-se mutuamente de terem desmembrado o corpo de Abdalla. Tito tinha dito aos carabinieri (polícia militarizada italiana) que não via Abdalla desde 21 de julho, quando o jovem lhe manifestara a intenção de deixar o trabalho, pedindo-lhe um adiantamento do vencimento que lhe seria devido. Nas horas seguintes, Tito tentara convencer Abdalla a voltar a trabalhar na decisão de deixar a barbearia, mas sem sucesso.