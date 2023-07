José Paulino Gomes, um domador de animais brasileiro, morreu na sexta-feira, 28 de julho, em Minas Gerais, no Brasil. Familiares e cartório dizem que tinha 127 anos, podendo ser o homem mais velho do mundo.

A notícia foi avançada pelo jornal brasileiro g1, do grupo Globo, que mostra fotografia da certidão de casamento, emitida em 1917, onde está escrito que José nasceu a 4 de agosto de 1895.

“De acordo com o registo, José Paulino Gomes casou-se com 22 anos. Presume-se que realmente tenha nascido antes de 1900. Era raro que homens com 17 anos se casassem”, afirmou Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do cartório da cidade de Pedra Bonita, citado no g1.

Segundo a família, os documentos do idoso foram emitidos quando já era adulto e apresentavam informações diferentes. Desta forma, recorreram ao cartório para procurarem a verdadeira idade de José.

“Aqui no interior, geralmente, as pessoas registavam-se quando já eram mais velhas. Há vários casos com a documentação errada. Há uma senhora aqui perto com 98 anos. Ela diz que o conhecia quando ele já era um rapazinho. Foi quando tivemos a curiosidade de confirmar a idade e procurámos o cartório para saber qual era a certa. Com certeza ele tinha mais de 100 anos, pelo menos 110. Agora precisamos de saber como é que vai ficar na certidão de óbito”, explicou a neta Eliane Ferreira.

“Ele era muito simples, muito humilde. O que o diferenciava era que não gostava de nada industrializado, só coisas do interior, naturais. Criava galinhas, criava porcos… A comida dele era toda daqui mesmo, tinha que ser plantada ou criada aqui. E sempre gostou de tomar uma pinguinha”, acrescentou Eliane.

Já a outra neta, Fabíola Oliveira, conta como nos últimos anos o estado físico de José tinha vindo a piorar: “Há quatro anos ele já não andava a cavalo. Estava de cama há aproximadamente um mês. Vai deixar muitas histórias e lembranças para todos nós”.

José Paulino Gomes morava numa zona rural de Pedra Bonita. Era viúvo e tinha sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 netos. Segundo a família, morreu de falência múltipla dos órgãos, causada pela idade avançada.

De acordo com o Guinness World Records, atualmente, a pessoa com mais idade do mundo é a espanhola Maria Branyas Morera. Tem 115 anos.