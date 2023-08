O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, encerrou a urgência geral a doentes encaminhados pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes), por falta de capacidade para receber mais doentes no Serviço de Urgência, confirmou, ao Observador, fonte oficial do hospital.

A urgência geral está encerrada para doentes transportados através de ambulâncias ou de veículos do INEM desde as 9h desta terça-feira e pelo menos durante 24 horas, ou seja, até às 9h de quarta-feira.. Isto já depois de esta segunda-feira o mesmo ter acontecido durante grande parte do dia.

O Observador pediu mais esclarecimentos ao Hospital de Loures (nomeadamente em relação às causas para o congestionamento da urgência), mas ainda não obteve resposta.

Às 14h30 desta terça-feira, o tempo de espera na urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo era de cinco horas e 10 minutos, com 47 doentes a aguardar atendimento.