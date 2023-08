A investigação da Polícia Federal (PF) do Brasil à morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Simões continua a desvendar novos intervenientes na conspiração para assassinar a ex-deputada e ativista, em março de 2018. Depois de, na semana passada, as autoridades terem procedido à detenção de Maxwell Simões Corrêa (acusado de ter participado na vigilância a Franco e de ter ajudado a esconder as armas do crime), a investigação terá agora descoberto novas ligações entre os autores materiais do homicídio e o mundo do crime organizado do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal O Globo, que esta terça-feira cita fontes ligadas ao processo, a delação premiada de Élcio de Queiroz — que confessou ter conduzido o veículo a partir do qual foram efetuados os disparos fatais e indicou o envolvimento de Simões Corrêa — permitiu chegar a dois outros nomes: José Carlos Roque Barboza, membro na reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) que, alegadamente, terá fornecido o Chevrolet Cobalt utilizado no crime, e Bernardo Bello, chefe de uma rede de jogo ilegal no Rio, que está fugido à justiça desde novembro de 2022 no âmbito de um outro caso de homicídio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com informações na posse das autoridades, Barboza é apontado como um dos chefes da segurança de Bernardo Bello, tendo uma outra investigação descoberto uma sociedade estabelecida por Barboza e por Bello em duas empresas de vigilância e segurança privada.

Segundo a Folha de S. Paulo, o depoimento de Élcio de Queiroz terá ainda indicado que o grupo de Bello é responsável por ter fornecido um telemóvel a Ronnie Lessa, o autor dos disparos que vitimaram a ex-deputada do PSOL e que planeou a execução do crime.

A delação de Queiroz tem permitido à PF fazer novos avanços no âmbito da Operação Élpis, aberta em fevereiro de 2023 por ordem do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para apurar a extensão da “teia” responsável por planear a morte da ex-deputada e ativista e do seu motorista e, eventualmente, chegar à identidade dos mandantes do crime.

“Sem dúvida, há a participação de outras pessoas. Isso é indiscutível”, afirmou na última semana o ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, aquando da confissão de Queiroz. As autoridades e o ministro acreditam que os novos indícios apontam para o envolvimento “das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro” na morte de Marielle Franco. “Até onde vai isso, as novas etapas vão revelar”, afirmou Dino.