O coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), José Sá Fernandes, garante que não teve dificuldades no relacionamento com Carlos Moedas e que tem respondido de forma direta às críticas sobre gastos. “O que temos de fazer é mostrar aquilo que se gastou, onde se gastou e porque é que se gastou. Quem tem funções públicas tem essa obrigação, nem sequer chega a ser uma coisa de menos importância”, disse em entrevista à Rádio Observador. “As críticas que se façam têm de ser respondidas diretamente e, da minha parte, isso tem sido feito.”

Em relação a alguns dos gastos, como o custo com o altar instalado no Parque Tejo, destaca que essa é uma responsabilidade de outras entidades, como a CML, e que de momento está concentrado noutras tarefas, como a missa de abertura da JMJ ou a receção ao Papa.

José Sá Fernandes também foi questionado sobre o pagamento que a equipa de nove pessoas responsável pela organização vai receber – no total, mais de um milhão de euros em salários pelo trabalho feito entre 2022 e 2023. Diz que não se sente desconfortável, “é um ordenado absolutamente normal, pessoas altamente qualificadas ganharem cerca de dois mil euros por mês.”

Não estou absolutamente nada preocupado com esses gastos, é absolutamente normal para a exigência que esta equipa tem.”

Em relação ao custo total do evento, Sá Fernandes diz que “ainda não ouviu, sobre a parte em que sou responsável, que tenha sido mal feito ou que possa ter sido mais barato.” Garante que “90% da despesa” produzida pela sua equipa foi feita com concursos internacionais e que os contratos de ajuste direto estavam previstos na lei. “Estou perfeitamente à vontade com isso e transparente.”

A previsão de orçamento total era de 20 milhões de euros e até agora há indicação sobre 17 milhões, diz Sá Fernandes, valor que tem já em conta “os 3,5 milhões de euros do futuro parque verde de Loures”.

Em relação às relações com os autarcas, especialmente com Carlos Moedas, da Câmara Municipal de Lisboa, nega que tenha tido atritos nas relações. “Não tive nenhuma dificuldade em relacionar-me com ninguém.”

“Todas estas tarefas têm espinhos, têm dificuldades, têm obstáculos, mas o que temos de estar mesmo concentrados é que estes cinco dias derradeiros acabem mesmo bem. Depois logo se verá. Agora é isto que interessa, não é coisas que já passaram”, remata. E, recorrendo à analogia de uma corrida e de obstáculos, considera que essas questões foram ultrapassadas.

O relacionamento “não foi difícil”, garante, “o que pode ter havido é algumas vezes pontos de vista diferentes, mas isso é algo que acontece numa empreitada desta dimensão.”