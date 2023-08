O músico norte-americano Will Butler, os brasileiros Gilsons e o português João Só vão atuar em novembro no festival Super Bock em Stock, na avenida da Liberdade, em Lisboa, anunciou a promotora.

O festival, que se estende em simultâneo por várias salas daquela avenida, está marcado para 24 e 25 de novembro, tendo sido revelados esta terça-feira os primeiros nomes.

Entre eles está o músico Will Butler, que se apresenta com um novo projeto depois da saída dos Arcade Fire, que cofundou. Segundo a organização, Will Butler estará em Lisboa com a banda Sister Squares, formada por Miles Francis, Julie Shore, Jenny Shore e Sara Dobbs.

Descritos como “um dos mais recentes fenómenos da música popular brasileira”, os Gilsons também estarão em Lisboa, sendo formados por um dos filhos e dois netos do músico brasileiro Gilberto Gil. “Pra Gente Acordar”, álbum que editaram em 2022, valeu-lhes uma nomeação para os Grammy Latinos.

Para o festival são ainda indicados três concertos de portugueses: o músico João Só, que se vai apresentar em palco com os Capitão Fausto, o luso-sueco Filipe Karlsson, que prepara o primeiro álbum, e a cantora e cineasta Ela Li, também ela a produzir o álbum de estreia.

Os locais dos concertos do Super Bock em Stock ainda não foram divulgados, mas em anos anteriores decorreram em espaços como o cinema São Jorge, o Teatro Tivoli, o Coliseu de Lisboa, a Sociedade de Geografia de Lisboa, Cineteatro Capitólio e Casa do Alentejo.