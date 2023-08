A Câmara de Leiria vai avançar com obras de reabilitação no Skatepark de São Romão, com vista a aumentar as condições de segurança para a prática de várias modalidades.

A intervenção no parque de skate de São Romão tem início no próximo dia 07 e pretende “criar condições para um desenvolvimento sustentado de apoio ao desporto e ao lazer, tendo em vista a prática das diversas modalidades em segurança e, simultaneamente, para promoção da proximidade das várias faixas etárias”, refere uma nota de imprensa do Município de Leiria.

O projeto prevê a criação de uma pista do tipo ‘street’, “inspirada nas ruas das cidades, ou seja, com palcos, descidas, corrimões, entre outros obstáculos que possam imitar uma situação semelhante ao ‘design’ urbano, com colocação de pavimento de elevada resistência e alteração, readaptação e construção de obstáculos”.

Com cerca de 2.265 metros quadrados, o parque de skate foi inaugurado em 2006 e apresenta atualmente “equipamentos obsoletos, desgaste e degradação, provocados pela intensa utilização e pelo envelhecimento natural dos materiais de construção”.

As obras preveem o melhoramento das condições de segurança em toda a área do equipamento com a criação de “elementos e obstáculos, com eliminação dos riscos existentes para os utilizadores”.

A intervenção, com um investimento de 152.901 euros, deverá estar concluída num prazo de 90 dias.