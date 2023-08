O Hospital de Santa Maria está, desde o início da semana, a reforçar as equipas médicas do serviço de Urgência em 20%, acautelando um possível aumento da afluência provocado com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). No entanto, e ainda com uma afluência residual de peregrinos ao hospital, esse reforço de profissionais mostrou ser insuficiente esta segunda-feira, quando se registou um pico de procura e a espera para doentes considerados urgentes (triados com pulseira amarela) ultrapassou as seis horas. Ao Observador, o diretor do serviço de Urgência assume que “não houve capacidade de resposta” ao “pico de procura”, “apesar dos esforços”. João Gouveia diz, ainda assim, esperar que o hospital consiga dar resposta durante a JMJ.

“Aumentámos as equipas [da urgência] nesta primeira semana de agosto, a pensar numa maior afluência. Houve férias e tolerância que não foram dadas para garantir uma maior resposta”, sublinha o responsável, adiantando que as equipas médicas foram reforçados em 20% e que há enfermeiros de prevenção, que poderão ser chamados em caso de necessidade. Ainda assim, João Gouveia admite que não foi possível “dar resposta” ao pico de procura registado e que se deveu, explica, ao reencaminhamento, para o Santa Maria, de doentes de outros hospitais, via CODU. “Quando temos as urgências de outros hospitais a fechar é muito difícil. Não conseguimos dar resposta a tudo”, afirma.

Os dois hospitais de que João Gouveia fala são o Amadora-Sintra e o Beatriz Ângelo, em Loures que, esta segunda-feira, pediram ao CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) o reencaminhamento de doentes para outros hospitais devido à sobrecarga dos respetivos serviços de urgência.

