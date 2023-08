O avião papal chegou dez minutos antes da hora prevista ao aeroporto Humberto Delgado e depois foi até Figo Maduro onde uma larga comitiva esperava o Papa Francisco para a receção oficial. Mal pisou solo português, descendo por uma rampa em cadeira de rodas, Marcelo foi cumprimentado efusivamente por Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe agarrou ambas as mãos, e recebeu flores de Margarida e José, duas crianças de 7 anos que abençoou e quem retribuiu com terços.

Depois dos cumprimentos pessoais a todos quantos os esperavam, Francisco seguiu sempre com Marcelo ao lado, sorridente e no que se pode chamar uma amena cavaqueira, já sem o solidéu na cabeça, que entretanto tinha voado com o vento. Ambos riam, falavam, e o Presidente não se inibia de lhe tocar várias vezes no ombro ou nas costas. Até que se reuniram minutos num hangar, até ambas as comitivas seguirem, em separado, para Belém.

No Palácio de Belém, Francisco teve uma receção oficial. Foram ouvidos os hinos do Vaticano e de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa e Francisco seguiram depois para uma audiência particular de 40 minutos.