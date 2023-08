Quando se esperava que o Papa Francisco se deslocasse em Portugal no habitual papamóvel, o Mercedes Classe G 500, um SUV de grandes dimensões e pesado, integralmente blindado, eis que o Sumo Pontífice surpreendeu fazendo-se deslocar pelas ruas da capital também num Toyota Corolla Cross que, até quinta-feira da passada semana, se encontrava ao serviço do parque de imprensa da marca japonesa, que entre nós é representada pela Salvador Caetano.

Ao que o Observador apurou, o pedido partiu do Vaticano há cerca de dois meses e foi muito concreto em relação ao modelo. Foram solicitadas duas unidades exactamente iguais do SUV do segmento C nipónico, não no nível base de equipamento, mas sim no topo de gama, denominado Luxury. Ainda assim, o Toyota Corolla Cross é um dos modelos mais acessíveis quer na gama da Toyota, quer considerando os veículos utilizados pelo Papa em visitas oficiais. No mercado português, este modelo é proposto por valores a partir de 36.800€, existindo à data de hoje cerca de 151 unidades em circulação, similares à do Papa.

As unidades que estão ao serviço do Pontífice recorrem à tecnologia híbrida e associam um motor a gasolina com dois litros de cilindrada e 152 cv de potência, com uma unidade eléctrica de 113 cv, o que lhes garante uma potência máxima de 196 cv e um consumo médio anunciado de 5 l/100 km. E caso o Santo Padre se atrase para o próximo compromisso, o SUV japonês é capaz de atingir 180 km/h de velocidade máxima e até ir de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos.

Veja aqui como é o Corolla Cross "papal" por dentro 8 fotos

O Corolla Cross foi introduzido no mercado português em Junho de 2022, então apenas nesta versão “papal” 2.0, a qual é comercializada por 45.630€ na versão Luxury. Mas o modelo começou este ano a ser igualmente proposto por 36.800€, valor correspondente à versão em que o motor a gasolina reduz a sua capacidade para 1,8 litros e a potência total para 140 cv.

Desconhecemos os motivos que levaram à preferência do Vaticano por este modelo específico da Toyota, sendo que a maior volumetria interior, inerente ao facto de ser um SUV, pode ser um dos argumentos. A Salvador Caetano tem outros SUV maiores e mais volumosos, mas é pública a preferência do Papa por modelos mais acessíveis e simples, sendo conhecida a sua paixão pelo Renault 4L que utilizava nos seus tempos na Argentina. Tal levou mesmo o padre Renzo Zocca a oferecer-lhe uma unidade do modelo francês, já com 300.000 km, para as deslocações do Santo Padre no Vaticano e através da vizinha Roma.