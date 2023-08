Nestes tempos de produções milionárias na televisão (curiosamente, são também tempos de greves com prejuízos igualmente valiosos), descobrimos várias vezes, através de entrevistas, por exemplo, que certa produção esteve para ser um filme mas acabou dividida em episódios. As razões habitualmente apontadas são várias: a vontade de ir contra o que é normalmente entendido como “o formato televisivo”; a ideia de que o valioso tempo do espectador será mais respeitado; ou a mais prosaica justificação que diz que “a história não caberia num filme”. Tudo isto a propósito de “Hijack”, sete episódios, sete horas, as sete de um voo Dubai-Londres. E tudo isto para dar um bom exemplo de utilização da TV (incluindo o velho hábito de estrear um episódio por semana) em vez de apressar a narrativa num filme que nunca poderia demorar sete horas.

Porque é que voltamos a falar desta série? Pela raridade que é dar de caras com uma história simples mas de nervos levados ao extremo, sem trapalhadas que não fazem sentido e que em qualquer momento levam o espectador a sentir que está a perder tempo. Quando “Hijack” tira o tapete, é coisa séria. Quando nos deixa suspensos à espera do próximo episódio, fá-lo sempre em primeira classe, à antiga, em vez de seguir as regras low cost que têm controlado muita da produção televisiva contemporânea.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.