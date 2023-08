Um júri nos Estados Unidos votou a favor de condenar à morte o atacante que em 2018 assassinou 11 pessoas numa sinagoga da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Este é considerado o ataque mais mortal contra uma comunidade judaica na história norte-americana.

Segundo noticiou a BBC, os procuradores norte-americanos pediram que se decidisse a favor da pena de morte de Robert Bowers, afirmando que o atacante continua a nutrir ódio pela comunidade judaica e não demonstrou arrependimento pelas suas ações. “Não se deixem entorpecer. Lembrem-se do que significa. Este homem atacou aquelas pessoas apenas por causa da fé que escolheram seguir”, defendeu o procurador norte-americano Eric Olshan, acrescentando que um caso como este merecia a condenação mais severa que a lei permite.

Em consonância com esta indicação, no segundo dia de deliberações os 12 membros dos júri votaram unanimemente a favor desta condenação. É agora esperado que o juiz Robert Colville imponha a decisão. O mesmo júri, em junho passado, considerou o atirador culpado de todas as 63 acusações, incluindo crime de ódio, que na Pensilvânia pode levar à pena de morte.

Em reação à notícia, o rabino Jeffrey Myers, um sobrevivente do ataque à sinagoga de Pittsburgh, disse que a decisão traz um sentido de justiça à comunidade. “Agora que o julgamento está quase no fim e o júri recomendou a pena de morte, a minha esperança é de que possamos seguir em frente“, afirmou.

A 27 de outubro de 2018 Robert Bowers entrou na sinagoga “Tree of Life” e disparou com uma espingarda AR-15 sobre os fieis que se encontravam no local. Morreram 11 pessoas, com idades entre os 54 e os 97 anos, e pelo menos sete, incluindo cinco polícias, ficaram feridos. O homem foi atingido a tiro pelas autoridades por três vezes antes de se render, quando acabou por ficar sem munições.

Os advogados de defesa argumentaram, segundo o The Guardian, que o homem tinha esquizofrenia — uma doença que pode provocar delírios e alucinações — e que atacou a sinagoga por acreditar que os judeus estavam a planear um genocídio de pessoas brancas ao ajudar refugiados e imigrantes.

Os procuradores refutaram este diagnóstico, afirmando que Bowers não sofria de uma psicose, mas tinha escolhido acreditar numa retórica supremacista. Durante o julgamento foram chamadas testemunhas e apresentadas provas para mostrar que o ataque foi planeado ao pormenor para atacar deliberadamente a comunidade judaica.