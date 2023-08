O Presidente da República destacou, esta quarta-feira de manhã no Centro Cultural de Belém, a mensagem de humanidade e “luta contra as fomes e opressões” do Papa Francisco, declarando que Portugal está o Pontífice. “Portugal está com a coragem do vosso testemunho ao serviço de toda a humanidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Os líderes deslocaram-se até ao CCB, após uma breve reunião no Palácio de Belém, onde Francisco foi recebido com honras militares, para um encontro com altas entidades, o corpo diplomático e a sociedade civil. Marcelo foi o primeiro a discursar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Começando que, a partir de hoje, Portugal acolhe o Papa por “cinco dias inesquecíveis”, o Presidente descreveu o “testemunho de dignidade com as pessoas, entre elas e a natureza” do líder da Igreja Católica. Um testemunho que é feito “de fraternidade, de periferias, de lutas contra fomes, misérias, opressões, abusos, xenofobias e intolerâncias”.

Destacando que a Jornada Mundial de Saúde (JMJ), que começou oficialmente esta terça-feira, não é apenas um evento que junta católicos, mas também crentes de outras religiões e não crentes em torno das palavras de Francisco, Marcelo disse que “não adormecei” é a mensagem do Papa para os jovens.

“Não vos acomodai, não vos instaleis; erguei-vos contra as injustiças, defendei-vos contra a mundanidade; deixai a vossa marca neste mundo; não vos permitais que vos roubem a vossa alegria e a vossa juventude; ousai sonhar grande”, elencou.

É “neste espírito” que Portugal recebe o Papa, e que quer “viver” a sua presença e a sua mensagem. “Nestes cinco dias, e além deles, conforme o lema da jornada: levantar-se e partir apressadamente; levantar-se, porque nunca é tarde para olhar para os outros, hoje e amanhã ainda mais do que ontem. Partir apressada e urgentemente, porque o essencial está sempre por cumprir”, afirmou Marcelo.

“Portugal está com a coragem do vosso testemunho ao serviço de toda a humanidade”, terminou.