Os cientistas da NASA estão esperançosos de conseguir restabelecer o contacto com a Voyager 2, depois de um erro humano ter resultado numa perda total de ligação entre a agência espacial e a sonda lançada em 1977, que é um dos objetos feitos pelo homem mais longe do planeta Terra.

Os responsáveis pela missão deixaram de receber sinais da sonda no final de julho, depois de enviarem inadvertidamente um comando errado, que desviou a antena da Voyager 2 em cerca de 2º — uma mudança pequena, mas suficiente para que esta deixasse de emitir um sinal para a Terra e, em retorno, deixasse de receber comandos vindos do nosso planeta.

Apesar do revés, os responsáveis da NASA mantêm-se esperançosos de que conseguirão restabelecer o contacto o quanto antes. Esta terça-feira, um exame de rotina dos céus detetou indícios da sonda, que confirmou, segundo a agência, que a nave espacial continua a emitir sinal.

“Alistámos a ajuda da Deep Space Network e de grupos da Radio Science para ajudar a ver se conseguíamos ouvir um sinal da Voyager 2”, explicou a chefe da missão Voyager, Suzanne Dodd, citada pelo The Guardian. “Tivémos sucesso ao ouvir um ‘batimento’ da nave espacial. Portanto sabemos que a nave continua viva e operacional”

A missão para restabelecer contacto com a Voyager 2, que se encontra a quase 20 mil milhões de quilómetros da Terra, passa agora por uma tentativa de enviar para o espaço profundo um sinal com o comando certo a partir de um satélite terrestre de longo alcance, na esperança de que a sonda o receba e reverta a antena ao ângulo original.

No entanto, a NASA já advertiu que as hipóteses de restabelecer contacto com a nave por esta via são reduzidas. Caso este plano falhe, a agência espacial norte-americana terá de esperar até outubro, quando a Voyager 2 deverá reiniciar automaticamente e restabelecer o sinal com a Terra.

Lançadas em 1977, as sondas gémeas Voyager 1 e 2 tinham como objetivo inicial captar imagens de Júpiter e Saturno. No entanto, acabaram por prolongar a sua missão, lançando-se em direção ao espaço profundo.

A Voyager 1, a primeira nave a ser lançada, continua a receber comunicações e encontra-se a mais de 24 mil milhões de quilómetros do planeta, sendo atualmente a mais distante nave espacial feita pelo Homem. Em 2012, tornou-se a primeira das duas sonda a entrar no espaço interstelar — uma zona para lá da helioesfera separada por uma camada de partículas e campos magnéticos criados pelo Sol.

A Voyager 2 chegou a esta camada seis anos depois, em 2018. No entanto, ambas as sondas estão ainda longe de deixar o sistema solar. Para que se tenha uma ideia das distâncias, de acordo com estimativas da NASA, a Voyager 2 deverá alcançar a nuvem de Oort (o limite exterior do sistema solar) dentro de 300 anos, podendo levar cerca de 30 mil anos a atravessá-la.