O Papa Francisco foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém para a cerimónia de boas-vindas pelas 11h00, desta quarta-feira. Depois de ouvir os hinos do Vaticano e de Portugal, seguiu para o interior do Palácio onde escreveu no livro de honra, exortando Lisboa, uma cidade de “encontro”, a inspirar formas de enfrentar “em conjunto as grandes questões da Europa e do mundo”.

De óculos postos, semblante sério e concentrado, antes de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco fez votos para que o país continue a almejar aos valores da fraternidade.

A mensagem completa de Francisco no livro de honra do Palácio de Belém: “Peregrino da esperança em Portugal, rezo e faço votos para que este país de coração jovem continue a fazer-se ao largo rumo a horizontes de fraternidade; Lisboa, cidade do encontro, inspire modos de enfrentar em conjunto as grandes questões da Europa e do mundo.”