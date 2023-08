Siga aqui o nosso liveblog sobre a Jornada Mundial da Juventude

Eram 9h43 quando o avião A320 Neo, da ITA Airways, a sucessora da extinta Alitalia, tocou a pista do Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, com o Papa Francisco a bordo. Isto depois de ter descolado do aeroporto de Fiumicino, em Roma, às 8h (7h em Lisboa), numa viagem durou cerca de 2 horas e 45 minutos.

Logo que cruzou a fronteira espanhola, começou a desenrolar-se a grande operação de segurança montada para a visita do Papa a Portugal. Assim que o avião da ITA entrou no espaço aéreo português, dois caças F-16 começaram a escoltar o aparelho. O mesmo acontecerá nos próximos dias sempre que o Papa se desloque por via aérea, o que acontecerá nas viagens de Lisboa para Fátima e de Fátima para Lisboa, no dia 5 (sábado) e no regresso a Roma, no domingo.

Pouco depois das 9h, o espaço aéreo em torno do aeroporto militar de Figo Maduro foi encerrado temporariamente. No telhado do edifício principal da Força Aérea, em Figo Maduro, dois snipers do Grupo de Operações Especiais da PSP estavam desde bem cedo a postos para responder a qualquer eventualidade. Era também visível a presença de elementos da PSP e de militares da Força Aérea.

O papa Francisco desceu do avião de elevador e não pelas escadas por onde saíram os restantes elementos da comitiva que o acompanhava desde Roma. Às 10h08, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou o chefe da Igreja Católica, que surgiu na pista numa cadeira de rodas. Com as duas mãos, o Presidente português cumprimentou o Papa Francisco de forma efusiva, com as duas mãos.

De seguida, duas crianças, filhas de militares da Força Aérea, entregaram um ramo de rosas brancas ao Papa, que retribui com uma benção (“Que Deus vos abençoe”, terá dito Francisco) e com dois terços, que ofereceu a José e Margarida, de sete anos.

Na pista de Figo Maduro, foi estendida uma passadeira vermelha, por onde o Papa se foi afastando do avião, ladeado por onze cadetes-alunos da Academia Militar da Força Aérea.

Sempre acompanhado por Marcelo Rebelo de Sousa, o Pontíficie cumprimentou depois dois membros do governo: João Gomes Cravinho (ministro dos Negócios Estrangeiros) e Ana Catarina Mendes (Ministra dos Assuntos Parlamentares); Carlos Moedas (presidente da Câmara Municipal de Lisboa) e vários membros da Igreja Católica portuguesa: José Ornelas, António Marto, Américo Aguiar e Manuel Clemente.

Não houve banho de multidão em Figo Maduro, uma vez que a entrada estava apenas autorizada a jornalistas, membros da segurança e altas entidades. Depois de ter percorrido cerca de 100 metros na cadeira de rodas até ao hangar da Força Aérea (em frente ao qual esperavam dezenas de jornalistas, a maioria portugueses, mas também italianos), Francisco dirigiu-se para o interior do hangar, onde permaneceu cerca de dez minutos, antes de sair num Toyota branco com matrícula do Vaticano — um dos veículos que viajaram para Portugal para transportar o Papa nas múltiplas deslocações que vai fazer em território nacional.

Acompanhado por mais de dez veículos, o Papa deixou Figo Maduro por volta das 10h30, naquele que foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada que só terminará ao final da tarde de domingo.