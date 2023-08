Seiscentas horas extras por ano são mais três meses de trabalho. Para Paulo Passos, cirurgião no Hospital de Viana do Castelo, o trabalho extraordinário tornou-se uma rotina. É como se, para este especialista, de 56 anos, o ano tivesse quinze meses — condensados em doze. Apesar do cansaço, acrescentar horas ao horário normal é a única forma que este e outros cirurgiões deste hospital do Norte do país têm de manter aberta 24/24 horas a urgência cirúrgica, diz. Esta é uma realidade comum a dezenas de unidades hospitalares espalhadas pelo país: os médicos têm de fazer centenas de horas extra para colmatar a falta de especialidades e preencher as escalas.

“Todas as semanas faço doze horas de serviço noturno na urgência. É um sacrifício pessoal, a que nem sequer estou obrigado, tenho 56 anos [os médicos estão dispensados de realizar serviço de urgência a partir dos 55 anos]”, diz, ao Observador, o especialista, que admite o cansaço, resignado ao facto de ter de continuar a trabalhar num serviço com uma equipa reduzida face às necessidades.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.