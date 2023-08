O dia 525.º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado por uma chamada telefónica entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. Os dois líderes terão combinado uma visita do Chefe de Estado da Rússia a Ancara, uma capital de um Estado-membro da NATO, mas ainda não está confirmado, segundo vincou o gabinete da presidência russa.

Durante a chamada telefónica, os dois líderes abordaram igualmente a questão do acordo de cereais. Recep Tayyip Erdoğan descreveu a iniciativa, que contou com a mediação turca, como uma “ponte para a paz”. Ainda assim, Vladimir Putin disse apenas que, de forma unilateral, a Rússia está a tentar arranjar forma de parar com a fome nos países africanos, aqueles que mais necessitam dos cereais cultivados no país.

Ainda sobre este assunto, a Rússia atacou, na madrugada, a infraestrutura portuária na região de Odessa, que provocaram danos no porto de Izmail, no Rio Danúbio. Isso obrigou os trabalhos a serem suspensos, atrasando ainda mais o envio de cereais da Ucrânia para o resto do mundo. Volodymyr Zelensky focou precisamente neste ponto, classificando como uma “ameaça para todos, em todos os continente” os ataques lançados contra as instalações portuárias da região de Odessa.

Estes foram outros dos destaques da manhã e tarde do 525.º dia da guerra:

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, acusou os países do Ocidente de estarem “a encorajar os métodos terroristas” do “regime neonazi de Kiev” a perpetrarem ataques na Rússia.

Igualmente, a responsável da diplomacia russa acusou as potências ocidentais de tentarem criar uma “coligação antirrussa” numa reunião que se realizará neste fim de semana na Arábia Saudita, para tentar encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia.

A Rússia anunciou o início de manobras com navios e aparelhos da força aérea no Mar Báltico, zona delimitada sobretudo por países da NATO que Moscovo encara como uma ameaça existencial.

Ataques de drones russos atingiram esta madrugada não só a infraestrutura portuária na região de Odessa, como também a capital Kiev e Sumy, causando danos materiais, mas sem vítimas.

O Ministério da Defesa russo acusou o “regime de Kiev” de tentar “atacar um navio da marinha russa”, no Mar Negro, com um “barco não tripulado”.

As Forças Armadas ucranianas divulgaram as estimativas das baixas russas para o dia de hoje. Desde o início da guerra, morreram 247.230 soldados russos, mais 540 do que no dia anterior.

O Irão quer construir fábricas de drones na Bielorrússia e Rússia, o que facilitará o acesso a estes veículos pelos russos.

A companhia aérea do Turquemenistão suspendeu os voos para Moscovo, justificando a decisão com questões de segurança devido aos ataques ucranianos na região.

O veredito no caso de Alexei Navalny, acusado de extremismo, será conhecido esta sexta-feira. Os procuradores pediram uma pena de 20 anos de prisão por crimes que incluem o financiamento de atividade extremista, o incitamento a atividades extremistas e “a reabilitação da ideologia nazi”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros Paweł Jabłoński não escondeu que as relações enter a Polónia e a Ucrânia “não as melhores”. “Ninguém está a esconder isso”, vincou.

O Presidente da Rússia denunciou o que diz ser uma prática levada a cabo “regime de Kiev”. Vladimir Putin acusa a Ucrânia de “tentar banir e destruir” livros clássicos russos.