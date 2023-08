Aidan Roche tem 29 anos, é engenheiro químico e está há cerca de mês e meio desaparecido nos Alpes suíços. O jovem desapareceu enquanto fazia uma viagem de duas semanas, de autocaravana naquela região montanhosa. A família de Aidan mantém a esperança de o encontrar com vida e já angariou 30 mil libras para ajudar nas buscas, escreve o The Guardian.

Aidan, natural de Middlesbrough, foi visto pela última vez a 22 de junho, no glaciar de Eiger, na zona de Grindelwald, cerca de 70 quilómetros a sudeste da capital suíça, Berna. O jovem enviou um vídeo à família, que foi agora divulgado, e depois disso ficou incontactável.

É descrito pela família como um corredor experiente e estaria no 12º dia de uma viagem de duas semanas pelos Alpes. Acredita-se que tenha desaparecido quando voltava para a autocaravana, que utilizava para se deslocar, e depois de ter caminhado até ao glaciar de Eiger.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desesperada, a família tem feito de tudo para encontrar Aidan. Dois dos seus irmãos, Connor e Niall, já viajaram até à zona onde Aidan terá desaparecido mas até agora não encontraram o jovem. Em curso está também uma angariação de fundos — que já terá conseguido juntar 30 mil libras (cerca de 35 mil euros) — para ajudar nas buscas. Parte do dinheiro já foi usado no aluguer de um helicóptero. Entretanto, a autocaravana de Aidan já foi encontrada.

“Ele nunca desapareceria assim. Normalmente, não passa um dia sem que estabeleça contacto com amigos e familiares, partilhando fotos ou vídeos. Fazemos parte de um grupo enorme de amigos muito próximos”, garante Beth Taylor, amiga de Aidan.

O irmão Connor sublinha que “todos sentem a falta de Aidan” e ainda mantém a esperança de levar o irmão para casa com vida, mais de mês e meio depois de o jovem ter desaparecido. “Eu tento manter a esperança de que talvez ele tenha decidido fugir, ou que ele tenha batido com cabeça e se tenha esquecido de quem é”, disse o irmão, esperando que esteja por contar uma “alucinante história de sobrevivência”.

No entanto, Connor realça, ao mesmo tempo, que, de acordo com o que “realmente se sabe, as evidências sugerem que ele ainda está na montanha e ainda não o encontrámos”.