O Papa Francisco foi desafiado a dar a última pincelada num mural em Cascais, um gesto que fica para a história da passagem pela Jornada Mundial da Juventude, mas também deixou um pedaço de história na Scholas Occurrentes, que se baseia num programa de ensino criado em Buenos Aires por Jorge Bergoglio, na altura arcebispo e agora Papa Francisco.

O quadro oferecido pelo chefe da Igreja Católica é um “ícone moderno” que representa a Parábola do Bom Samaritano e foi pintando segundo “as técnicas tradicionais de pintura ao ovo sobre madeira preparada a folha de ouro”.

Trata-se, explica o Vaticano, de uma parábola que “nasce como resposta de Jesus à pergunta que lhe fez um doutor da Lei: ‘Quem é o meu próximo?'” Nas imagens é contada a história de um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e que, durante esse percurso, “embateu em salteadores que o encheram de pancada e deixaram por terra meio morto (à esquerda no ícone), acabando depois negligenciado, na escuridão da indiferença, por dois personagens religiosos de então (à direita)”.

Conta a história que o socorro lhe chegou através de um Samaritano, “um estrangeiro, que se aproxima dele com compaixão e que, na representação, simboliza Cristo“. Lê-se na descrição do Vaticano que esse homem “veio do céu para cuidar de nós e fez-se ‘próximo da humanidade’, derramando nas suas feridas azeite e vinho – gesto que evoca o dom salvífico dos Sacramentos – e levando-a para a locanda, que é um prelúdio da Igreja (no centro do ícone), a fim de lhe prestar assistência e cuidar dela”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“De facto, no ícone, o rosto de Cristo, sentado entre dois anjos no alto em toda a sua majestade dentro dum luminoso globo oval, é o mesmo do Samaritano, uma interpretação fiel do comentário de Clemente de Alexandria: «Quem é aquele Samaritano senão o próprio Salvador? Ou quem usou de maior misericórdia para connosco, quase mortos pelos poderes das trevas com feridas, medos, ambições, fúrias, tristezas, fraudes, prazeres? Destas feridas, só Jesus é médico; só Ele arranca os vícios pela raiz» (Quis dives, 29). Mas o homem, primeiro aturdido pelos salteadores e depois jazendo por terra, também apresenta um rosto que recorda o de Cristo: uma tal semelhança evoca a presença do Senhor em toda a pessoa sofredora e necessitada”, descreve o Vaticano na nota sobre o quadro.

O Papa Francisco marcou presença na Scholas Occurrentes, em Cascais, durante a visita a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. A iniciativa começou em 2001 na altura em que era arcebispo de Buenos Aires e está neste momento presente em 190 países através de mais de 400 mil centros educativos que chegam a mais de um milhão de crianças e jovens.