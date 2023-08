Siga em direto no nosso liveblog todas as atualizações sobre a JMJ 2023.

Pelas 16h40 desta quinta-feira, no terceiro dia da JMJ 2023, o Papamóvel iniciou a sua primeira viagem oficial durante a visita do Papa Francisco a Portugal. Sempre acompanhado por um robusto cordão de segurança, saiu da Nunciatura Apostólica em marcha lenta rumo ao Parque Eduardo VII, onde pelas 17h30 começaria a Cerimónia de Acolhimento, o primeiro encontro do Sumo Pontífice com os peregrinos.

Bem humorado, Francisco acenou à multidão que o esperava ao logo do trajeto, que seguiu pela Avenida Fontes Pereira de Melo rumo ao Marquês de Pombal altura em que passou pela rotunda, desceu até meio da Avenida da Liberdade, voltou a subir e contornou o resto da rotunda.

O Papamóvel subiu então para o Parque Eduardo VII e percorreu o recinto, onde era esperado por centenas de milhares de peregrinos em êxtase. O Papa acenou enquanto a multidão entoava cânticos, segurava bandeiras e celebrava a sua chegada.

Poucos minutos depois das 17h30, o trajeto da famosa viatura chegou ao fim e o Papa subiu ao palco montado no Parque Eduardo VII, onde entrou sentado na cadeira de rodas. A Cerimónia de Acolhimento, com uma duração de cerca de 90 minutos, conta com um conjunto de atuações musicais símbolos da cultura portuguesa, desde o fado ao cante alentejano, leitura de cartas dos peregrinos e uma intervenção do Papa.

