Uma mulher de 20 morreu esta quinta-feira depois de ter sido atingida por uma palmeira em Barcelona, avança o El País. O acidente aconteceu no bairro El Raval, pouco antes das 16 horas (15h em Lisboa). Ainda não são conhecidas as razões que levaram à queda da árvore, que também atingiu um veículo do serviço municipal de limpeza urbana.

Para o local, foram mobilizados vários elementos da Guarda Urbana de Barcelona e dos Bombeiros da cidade. A mulher ainda foi alvo de manobras de reanimação, sem êxito. Entretanto, a polícia municipal abriu uma investigação para apurar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

Não é a primeira vez que um incidente deste género tem lugar na capital catalã. Há cerca de três anos, no final de agosto de 2020, uma outra palmeira atingiu mortalmente um homem de 41 no Parque da Ciutedella, um dos parques mais conhecidos de Barcelona.