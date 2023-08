O Papa tem hoje os seus primeiros encontros com jovens, ocorrendo porventura o momento mais importante, o mais alto do dia no parque Eduardo VII, quando presidir ao fim da tarde à Cerimónia de Acolhimento. Porém o dia vai já começar com jovens, jovens universitários, com quem se encontrará na Universidade Católica Portuguesa. Depois irá a Cascais falar com os jovens das Scholas Occurrentes, uma instituição associada a uma fundação que o próprio Papa criou em Buenos Aires. É um dia por isso em que se deverá falar ainda mais dos jovens e das suas aspirações, assim como do sistema educativo e do papel que aí tem a Igreja Católica. No Contra-Corrente queremos falar precisamente destes temas, talvez a começar por esta ida até à Universidade Católica. Que significado tem, afinal, este encontro?

