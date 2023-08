A estação ferroviária das Devesas, em Vila Nova de Gaia, alberga atualmente cinco locomotivas a vapor da CP — Comboios de Portugal, após a unidade 294 ter sido transferida para a Guarda em fevereiro, disse esta quinta-feira fonte oficial à Lusa.

De acordo com dados da CP facultados esta quinta-feira à Lusa, restam nas Devesas, em Gaia (distrito do Porto) cinco locomotivas a vapor do início do século XX: a 072, com o peso de 84,3 toneladas (ton), fabricada pela empresa suíça Winterthur, em 1916, a 0184 (98,0 ton, fabricada pela Henschel em 1924), a 0190 (98,0 ton, da Henschel, de 1924), a 282 (63,395 ton, da Henschel, de 1910), e a 701 (65,500 ton, da Schwartzkopff, de 1912).

Já o conjunto da locomotiva 294 da Henschel, de 64,345 toneladas datada de 1913, e do respetivo tender (vagão-reboque), “foram retirados/movimentados no passado dia 6 de fevereiro de 2023 para a Guarda por via rodoviária, para ficar em exposição estática nessa cidade”, disse fonte da CP à Lusa.

Uma primeira tentativa de retirada do conjunto tinha ocorrido na madrugada do dia 12 de novembro de 2022, sem sucesso, devido a uma janela de tempo insuficiente para executar a operação, disse fonte oficial da CP à Lusa, à data.

Segundo a CP adiantou à Lusa em novembro de 2022, o Museu Nacional Ferroviário, sediado no Entroncamento (distrito de Santarém), “manifestou inicialmente interesse em três destas locomotivas”, tendo selecionado “apenas uma”, a 294, para ir para a Guarda.

Assim, restam nas Devesas cinco locomotivas a vapor que “deixaram de operar em meados da década de 70 e estão parqueadas em Gaia desde o início da década de 90”.

“Quanto às locomotivas 0184 e 0190, estas estão reservadas e são dadoras de peças para manter operacional a locomotiva a vapor da mesma série 0186 afeta ao comboio histórico do Douro e poderá permitir a reposição ao serviço da locomotiva 0187, sendo esse um dos objetivos da CP relativamente à reativação de material circulante de valor histórico e patrimonial”, disse esta quinta-feira fonte oficial da transportadora à Lusa.

Em novembro, a CP tinha adiantado que o restauro das locomotivas não era “viável para a recolocação em condições de circulação, uma vez que implicaria custos idênticos ou superiores a uma locomotiva nova”. “No entanto, todas elas poderão ser restauradas para fins estáticos e expositivos, mesmo replicando algumas peças em falta”, tinha dito a CP à Lusa em novembro.

Também em novembro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia rejeitou que a permanência das locomotivas a vapor na estação das Devesas seja “uma questão gaiense”, entendendo que a preservação do património ferroviário cabe à CP.

“O município entende que as locomotivas a vapor depositadas na estação das Devesas têm valor patrimonial”, mas com “valor museológico nacional, devendo ser atentamente assumidos como foco da intervenção da CP”, disse então fonte oficial da autarquia à Lusa.

Em outubro de 2014, a CP deslocou as locomotivas a vapor na estação das Devesas para uma nova linha, “sem o perigo da instabilidade” verificado no local em que se encontravam naquela estação.