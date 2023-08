Siga aqui o nosso liveblog da Jornada Mundial da Juventude

A Autoridade Marítima Nacional garantiu nesta quinta-feira que foram acionados os meios necessários para impedir os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de mergulharem em zonas não vigiadas do rio Tejo para se refrescarem.

Durante a conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, que cumpre nesta quinta-feira o terceiro dia, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, José Sousa Luís, explicou que estão mobilizados meios da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos e da Marinha Portuguesa.

José Sousa Luís explicou que o dispositivo foi reforçado na sexta-feira passada e integra, “no plano de água, um conjunto diversificado de meios”, como lanchas da Polícia Marítima e lanchas salva-vidas e motas de água de salvamento marítimo do Instituto de Socorros a Náufragos.

“No caso particular do Parque Tejo, durante os eventos, vamos também ter um reforço de botes de fuzileiros da Marinha Portuguesa”, avançou o responsável, acrescentando que, na zona ribeirinha “existem diversas patrulhas quer apeadas, quer motorizadas”.

Segundo o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, “concretamente no Parque Tejo existe uma patrulha do lado norte do Rio Trancão específica para fazer a interdição, de forma a que os peregrinos não entrem no rio Tejo”, e outra a sul.

“Para além disso, existe uma barreira física do parque que não permite aos peregrinos entrarem nas margens. Mas, caso eles passem essa barreira, existem estas patrulhas no lado terra e depois existem embarcações do lado do rio”, sublinhou.

Na quarta-feira, a Polícia Marítima registou duas ocorrências no âmbito da salvaguarda/resgate marítimo.

A Autoridade Marítima Nacional está a desaconselhar a todos a ida a banhos em toda a zona ribeirinha de Lisboa, alertando para os perigos existentes, nomeadamente as fortes correntes sentidas no rio Tejo. No caso de uma eventual deslocação à praia, a Autoridade Marítima Nacional recomenda a frequência daquelas que são permanentemente vigiadas.