Quase desde que me conheço que moro num prédio situado mesmo em frente da Nunciatura, a embaixada do Vaticano, em São Sebastião da Pedreira. Eu e os moradores da minha rua — e do meu quarteirão em especial — já vimos passar por aqui três papas desde a década de 80 (João Paulo II, Bento XVI e Francisco), e estamos habituados aos constrangimentos que as suas visitas a Portugal trazem: retirada dos carros da rua, circulação controlada, revistas com detetores de metais, etc.

Quando João Paulo II cá esteve, em maio de 1982, a segurança era tão pouco rigorosa que quando ele apareceu na varanda principal da Nunciatura para saudar e abençoar as pessoas que se aglomeravam na rua, dezenas delas, sobretudo jovens, entraram quase à força nos prédios em frente, subiram as escadas e puseram-se a tocar ferozmente à campainhas e a bater às portas dos andares, só parando quando os moradores vieram abrir. E depois invadiram as varandas das casas para poder ver melhor o Santo Padre do outro lado da rua. O meu pai, que era engenheiro civil, chegou a temer pela integridade das duas varandas de nossa casa, tantos eram os miúdos que estavam lá aos saltos e a gritar por João Paulo II. Uma vizinha do prédio do lado, já idosa, só dizia à miudagem que lhe tinha entrado pela casa dentro e dava pinchos na diminuta varanda: “Ai Jesus que isto cai, parem lá com os saltos que isto cai! Ai valha-me o senhor Papa!”.

Mas nada nem ninguém no bairro estava preparado para uma visita do Papa e para a Jornada Mundial da Juventude em simultâneo. Hoje, o gerente da Padaria Portuguesa, ar estonteado de quem já leva muitas horas seguidas ao balcão, dizia-me: “Nós fechamos às oito e ontem às nove ainda andavam por aí peregrinos a pedir-nos sandes. Isto é de loucos, olhe para ali”, e apontava-me as grandes caixas de plástico carregadas de sandes prontas para venda, e a funcionária que enchia garrafinhas de sumo a toda a velocidade. E enfatizava: “O senhor não imagina o que isto tem sido… Veja só aquela fila!” A dita, exclusiva para peregrinos ansiosos por comprar pão, água, sandes, bolos, sumos, qualquer coisa para mastigar e beber, saía pela porta e serpenteava pela rua abaixo, sob a caloraça do início da tarde.

