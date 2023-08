Marcelo Rebelo de Sousa não está preocupado, mas antes “curioso” com a logística ligada aos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que, a partir de sábado, chega ao Parque Tejo.

“É a grande interrogação, saber como é que esta multidão se transporta para o Tejo”, disse o Presidente da República, a partir do Parque Eduardo VII, esta sexta-feira, reconhecendo que “lá [ao Parque Tejo] é mais difícil chegar”.

O Presidente aponta, antes, o calor como um potencial obstáculo: “O problema pode ser o calor na missa na manhã de domingo”, declarou. A Missa do Dia Mundial da Juventude no Campo da Graça tem hora marcada para as 9 da manhã. Já quanto à vigília com jovens, o primeiro de dois eventos, no Parque Tejo, que acontece no sábado, o Chefe de Estado não prevê problemas, considerando as horas a que acontece, às 20h45.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.