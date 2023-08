Siga aqui o nosso liveblog sobre a Jornada Mundial da Juventude

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, assegurou esta sexta-feira que “Fátima será sempre um lugar em que a questão da defesa das crianças, da proteção das crianças, tem de ter um lugar absolutamente primordial”.

O sacerdote, na véspera da visita do Papa Francisco à Cova da Iria, disse desconhecer se o pontífice vai aproveitar a sua presença no santuário para abordar o problema dos abusos sobre menores no seio da Igreja, sublinhando que “o Papa, ao querer iniciar, logo na chegada a Portugal, a visita com a questão dos abusos, deu um sinal muito claro de que não ignora este drama vivido em Portugal”.

O Papa conhece “este drama que atinge a Igreja portuguesa, não ignora este crime cometido contra as vítimas, não quer que ignoremos as vítimas. Isso foi muito claro”, afirmou à agência Lusa.

Para Carlos Cabecinhas, Francisco, “o Papa, ao receber as vítimas, ao falar diretamente com um pequeno grupo de vítimas, deu este sinal claro [de que] a Igreja não pode, de forma alguma, ignorar as vítimas, não pode, de forma alguma, deixar de as escutar, de as ouvir e de as levar muito a sério. Esse sinal está dado”.

Se o Papa vai ou não em Fátima falar da questão dos abusos, não sei”, mas que “Fátima será sempre um lugar em que a questão da defesa das crianças, da proteção das crianças, tem de ter um lugar absolutamente primordial, isso é muito claro”, disse o reitor à agência Lusa. https://observador.pt/2023/08/04/religioes-do-mundo-sentem-se-acolhidas-pela-jmj-sao-parte-desta-grande-festa-de-dialogo-e-da-juventude-mundial/

Desde logo, “até por esse facto histórico evidente que é: os protagonistas de Fátima foram crianças, foram crianças e são crianças que nos chamam a atenção para a necessidade permanente do cuidar dos mais frágeis, concretamente dos menores e das crianças”.

“E quando falamos dos mais frágeis, eu digo particularmente as crianças, porque a questão dos abusos nos vai mostrando que não é apenas um problema com as crianças”, acrescentou.

Carlos Cabecinhas mostrou-se ainda convicto de que Fátima, “a esse nível, tem esse papel fundamental de alertar as consciências para essa proteção das crianças, que é absolutamente decisiva e que tem que ser uma causa que a própria igreja em Portugal abraça”.