O cardeal-patriarca de Lisboa afirmou esta quinta-feira, na cerimónia de Acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que o mundo enfrenta “obstáculos ao desenvolvimento integral e pacífico dos povos“, mas, salientou, que também há “disposição de os remover e ultrapassar”.

Muito precisamos de rejuvenescer com a Vossa presença e a Vossa palavra nestes dias, para que a beleza do Evangelho resplandeça ainda mais, aqui e pelo mundo além, nestes tempos em que não faltam obstáculos ao desenvolvimento integral e pacífico dos povos e entre os povos. Povos de que os jovens aqui reunidos são rosto e expressão eloquente e promissora, mesmo os que chegaram de países onde as dificuldades não faltam“, disse Manuel Clemente, após a entrada do Papa Francisco no palco da “Colina do Encontro”, no Parque Eduardo VII, para o primeiro momento com os jovens no âmbito da JMJ.

