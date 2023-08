A primeira metade de temporada não correu bem a Miguel Oliveira. O piloto português terminou apenas duas corridas das oito realizadas, sendo que falhou duas por lesão e que abandonou as restantes quatro. O ano de estreia na Aprilia está a ser recheado de azar e infortúnios, entre quedas inexplicáveis ou provocadas por outros pilotos, e o próprio Miguel Oliveira não esconde que esperava muito mais.

“O balanço da primeira parte da temporada é difícil de fazer. Não consigo avaliar como positivo nem negativo. É óbvio que houve momentos de muita frustração, porque as situações de abandono foram sempre causadas por terceiros, colisões com outros pilotos, incidentes de corrida. E isso ditou um bocadinho daquilo que foi a minha participação em dois dos Grandes Prémios”, explicou o piloto natural de Almada à Lusa, acrescentando depois uma breve análise do atual momento da grelha de MotoGP.

A dry day 1 complete! ???? It's highly likely it'll be all change tomorrow as the weather throws a spanner in the works! ????️#BritishGP ???????? pic.twitter.com/nOw7FoJ2PU — MotoGP™???? (@MotoGP) August 4, 2023

“O plantel está tão competitivo e tão próximo que basta um detalhe para deixar um piloto fora da Q2. E ficar fora da Q2 condiciona todo o fim de semana. Este formato não nos dá tempo para nos recompormos de um dia ou de uma sessão menos boa e isso, para um construtor como a Ducati e com oito motos na grelha, significa uma vantagem para acelerar à procura de uma solução técnica para ficar com maior performance, mais rápida”, concluiu Miguel Oliveira.

O MotoGP regressa este fim de semana e depois de mais de um mês de paragem com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. O piloto português recuperou da lesão no ombro que o limitou nas últimas corridas antes da paragem de verão, mas foi apenas 17.º na primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira, com Marco Bezzecchi a ser o mais rápido seguido de Luca Marini, Jorge Martín, Johann Zarco e Jack Miller. Mais tarde, Miguel Oliveira melhorou ligeiramente o registo, alcançando o 14.º melhor tempo, com Bezzecchi a cair para 7.º e Aleix Espargaró a ficar com a marca mais rápida.