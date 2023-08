A qualidade da água do Sena abaixo do aceitável, provocada pelas fortes chuvas, levou esta sexta-feira ao cancelamento dos treinos para o evento teste de natação em águas abertas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024.

A sessão de treino para a Taça do Mundo no fim de semana no rio que atravessa Paris foi cancelada, porque “a qualidade da água do Sena caiu abaixo dos padrões aceitáveis“, refere a World Aquatics.

Esta situação pode acontecer quando as chuvas causam transbordamento de lixo não tratado no rio Sena, embora a capital de França esteja a investir em projetos que tornarão menos frequente a poluição provocada por tempestades.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos Paris2024 garantem, em comunicado, que a qualidade da água “será melhorada até ao próximo ano, quando a infraestrutura adicional para gerir melhor as chuvas e as águas residuais entrar em funcionamento”.

Essas obras públicas incluem um gigantesco reservatório subterrâneo em Paris, que armazenará o excesso de água durante as tempestades, para que não precise ser derramado, sem tratamento, no rio e possa ser tratado posteriormente.

A declaração do comité organizador refere ainda que a condição climática recente que empurrou o Sena abaixo dos níveis aceitáveis foi “excecional”, uma vez que a região de Paris registou as maiores chuvas de verão dos últimos 20 anos.

A decisão sobre se a disputa da Taça do Mundo de natação em águas abertas conforme previsto, no sábado e no domingo, vai ser tomada após a realização de mais testes de qualidade à água, acrescenta a World Aquatics.

A competição está entre uma série de eventos teste às infraestruturas olímpicas de Paris.

O rio Sena é um dos locais da natação nos Jogos Olímpicos do próximo verão e da etapa de natação do triatlo olímpico e paralímpico.

Os próximos Jogos Olímpicos decorrem de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, em Paris, seguidos dos Paralímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro.