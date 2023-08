Nuno Castanheira, o jovem de 28 anos da Marinha Grande que estava a dar a volta ao mundo em moto, morreu esta quinta-feira no Paquistão, após uma colisão com uma carrinha, avança o jornal paquistanês The Express Tribune.

O acidente aconteceu perto da cidade de Dalbandin, quando a mota de Nuno chocou de frente com a pickup onde seguiam duas pessoas, que ficaram feridas, tendo sido imediatamente transportadas para o hospital Prince Fahad.

O português iniciou a viagem — que teria a duração de dois anos e passaria por 50 países, a 21 de maio — e entrou no Paquistão, vindo do Irão, nesta quarta-feira.

Segundo o jornal, é comum haver acidentes nesta zona devido à degradação das estradas e da falta de segurança dos autocarros, que não cumprem as normas de segurança praticadas no resto do mundo.